ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse nesta terça-feira (21) que o governo Trump "valoriza" a relação com o Brasil e que o presidente dos EUA ainda não conversou com Michel Temer por uma questão de "agenda". "É claro que nós valorizamos a nossa relação com o Brasil", afirmou Spicer ao ser questionado pela repórter da GloboNews, durante sua conversa diária com os jornalistas. Segundo o porta-voz, Trump deve falar com Temer pelo telefone, mas não estimou uma data. Desde que tomou posse, em 20 de janeiro, o presidente americano já conversou com os presidentes da Argentina, Mauricio Macri; da Colômbia, Juan Manuel Santos; e do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, falou ao telefone com Temer na semana passada e discutiram formas de fortalecer a relação bilateral. Spicer disse ainda que Trump pretende avaliar os acordos comerciais vigentes com todos os países, para assegurar que eles "continuem beneficiando os trabalhadores americanos".