Passageiros de ônibus de Curitiba podem descer fora dos pontos após as 22 horas

Após as 22h, os passageiros do transporte coletivo de Curitiba podem descer em qualquer lugar do trajeto do ônibus. A Parada Livre é uma medida de segurança determinada pela Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) e serve para linhas que não têm desembarque em estações-tubos.

A Parada Livre existe desde o início da década de 1990 e atende a qualquer passageiro nas linhas convencionais, alimentadoras e interbairros. “O passageiro desembarca onde achar mais seguro, basta pedir para o motorista”, explica o gestor de Fiscalização de Transporte Coletivo da URBS, Amilton Daeme.

Patrulha do Transporte

Outra medida implantada para melhorar a segurança dos passageiros é a Patrulha do Transporte. Lançada nesse início de fevereiro, a Patrulha do Transporte Coletivo já desenvolveu várias ações. São dez viaturas e 20 guardas municipais que monitoram as principais e mais movimentadas linhas de ônibus do transporte coletivo, os terminais e as estações-tubos.