Anderson faz acordo com o Inter e viaja para Curitiba

Anderson: salário de R$ 400 mil no Inter (foto: Divulgação/Internacional.com.br)

O meia Anderson, 28 anos, chega ainda nesta quarta-feira (dia 21) à capital paranaense para acertar com o Coritiba. Após semanas de negociação, ele chegou a um acordo com o Internacional, que se comprometeu a pagar uma dívida de cerca de R$ 3 milhões com o jogador, segundo informações do site UOL.

Anderson tem contrato com o clube gaúcho até o final de 2018 e virá por empréstimo para o Coritiba, que encerra em dezembro de 2017.

O salário do jogador no Inter é cerca de R$ 400 mil. Segundo o UOL, o clube gaúcho pagará uma metade e a equipe paranaense, a outra metade.

Afastado do elenco principal no Internacional e sem jogar desde o início do ano, Anderson se reuniu duas vezes com a diretoria do clube gaúcho para tentar voltar a jogar. Em tom de desabafo, na noite de domingo, ele utilizou o Instagram para publicar um pedido. Quer jogar. Seja no Inter ou mesmo em outro clube brasileiro.

Em meio a problemas no elenco, o Internacional pensou em reintegrar o jogador. Afastado desde o começo da temporada, ele treina separado dos demais, com o time B, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre.

Com 28 anos, Anderson já disputou duas temporadas no Internacional e não rendeu o esperado. Foram 41 jogos e um gol em 2015, 43 jogos e cinco gols em 2016. Ao todo, deu ainda 13 assistências.