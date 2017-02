Com golaço de Agüero e virada eletrizante, City supera Monaco de Falcao

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um dos jogos mais eletrizantes da temporada europeia até aqui, o Manchester City venceu o Monaco por 5 a 3 nesta terça-feira (21), na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Manchester. A partida contou com viradas, golaços, pênalti perdido e emoção até o fim. Sergio Agüero, principal esperança de gol do City após a lesão de Gabriel Jesus, fez dois -um deles, um golaço de sem-pulo. Do outro lado, Falcao García também marcou dois, sendo um deles uma pintura por cobertura, e ainda perdeu um pênalti quando o Monaco vencia por 2 a 1. Sterling, Stones e Sané fizeram os outros gols do time inglês, enquanto Mbappé anotou para os franceses. O jogo de volta acontece em 15 de março, no principado de Mônaco. Com Gabriel Jesus lesionado, Agüero retomou a condição de titular no comando do ataque do City. E o jogo não começou bem para ele, que levou cartão amarelo por simulação após cair na área em disputa de bola com o goleiro Subasic. O argentino só conseguiu sorrir no segundo tempo ao salvar o time com dois gols cruciais: o primeiro, contando com a colaboração de Subasic, que deixou entrar um chute fraco e no meio do gol; o segundo, um golaço, em um sem-pulo após cobrança de escanteio para empatar o jogo em 3 a 3. Ele não fazia gols oficialmente desde 6 de janeiro -o gol contra o Bournemouth, em vitória por 2 a 0 em 13 de fevereiro, foi anotado como gol contra do zagueiro Mings. FALCAO O capitão do Monaco foi o outro destaque da partida ao marcar dois belos gols. O primeiro, para empatar o jogo após o City sair na frente com Sterling, foi um peixinho certeiro aproveitando ótimo cruzamento de Fabinho. O segundo dele, o terceiro do Monaco, foi uma pintura: se livrou da marcação de Stones e deu um toque sutil para encobrir Caballero. De negativo, só o pênalti que ele mesmo sofreu e perdeu, batendo fraco para defesa do goleiro. O Monaco mostrou desde o início que os elogios de Guardiola ao time francês eram totalmente justificados. A equipe visitante levou perigo à defesa do City em praticamente todas as vezes que pegou na bola, com um jogo ofensivo, vertical e muito rápido. Mesmo após sair perdendo, após Sané fazer fila na defesa e deixar para Sterling marcar (em posição duvidosa), o Monaco não se intimidou. O Monaco jogou muito bem em Manchester e pressionou o time da casa em vários momentos, mas também recebeu uma "ajudinha" do sistema defensivo do City. Nos dois gols de Falcao, o zagueiro Stones não conseguiu nem atrapalhar o colombiano. No gol de Mbappé, nascido após cobrança de falta direto para a área, Otamendi falhou feio ao não acompanhar. E o goleiro Caballero também errou um passe na origem da jogada do primeiro gol de Falcao. REAÇÃO Depois de Agüero empatar o jogo para o City em 3 a 3, o time da casa cresceu e passou a tomar conta do jogo. Stones, que havia vacilado nos dois gols de Falcao, também conseguiu redenção ao desviar uma cobrança de escanteio e fazer o quarto gol inglês. E já no finalzinho, Agüero recebeu grande passe de David Silva e deixou Sané sem goleiro para decretar o placar final, no que foi a terceira virada da partida.