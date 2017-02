Atlético de Madri bate Bayer na Alemanha e encaminha vaga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quem esperava uma partida sem muitos gols, por conta do pragmatismo dos dois times, se enganou. Nesta terça-feira (21), na Bay-Arena, na Alemanha, o Atlético de Madri saiu na frente com dois gols na etapa inicial, viu o Bayer Leverkusen esboçar uma reação e até uma pressão no final da partida, mas conseguiu matar o confronto nos contra-ataques e encaminhou sua vaga às quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória importante por 4 a 2. Com o resultado, o Atlético de Madri pode até perder por 2 a 0 ou 3 a 1 no jogo de volta que se mantém vivo na competição. Já para o Leverkusen a situação é mais complicada. A equipe alemã precisa vencer por três de vantagem para avançar de maneira direta. Atlético de Madri e Bayer Leverkusen voltam a se enfrentar apenas no dia 15 de março, às 16h45 (de Brasília), no estádio Vicente Calderón, na capital espanhola. SAÚL A torcida pode ficar tranquila. Quando Saúl marca, o Atlético de Madri não perde. A regra é essa. O meio-campista nunca saiu derrotado em um jogo que ele balançou as redes. Foi assim nesta e nas últimas duas temporadas do jogador com a camisa colchonera. Antes do jogo desta terça, ele havia feito 17 gols, terminando esses mesmo duelos com 16 vitórias e apenas um empate. Além da estatística acima, Saúl também é conhecido por outra façanha: a de fazer golaços. Depois de ser indicado no Prêmio Puskas por um gol na temporada passada contra o Bayern de Munique, agora foi a vez do espanhol fazer como vítima o Leverkusen. Aos 16min do primeiro tempo, ele avançou pela direita, cortou a marcação e, de longe, bateu colocado, com categoria, sem chance para o goleiro Leno. Uma pintura! FALHA Principal nome do Atlético de Madri, Griezmann também deixou sua marca. Oito minutos depois de abrir o placar, a equipe espanhola seguiu com sua marcação implacável e forçou um erro dos donos da casa, fundamental para marcar o segundo gol. Aos 24min, Dragovic errou no meio de campo e proporcionou um contra-ataque mortal. Contra dois adversários, Gameiro ganhou na velocidade, segurou a bola e serviu o francês, que bateu de forma perfeita para ampliar. REAÇÃO Para quem esperava um Bayer morto em campo, se surpreendeu. Com apenas dois minutos da etapa final, Bellarabi recebeu ótimo cruzamento de Henrichs e só precisou de um leve desvio para manter viva as esperanças dos donos da casa. Aos 13min, quando a partida parecia aberta, Gameiro apareceu para tranquilizar. O francês apostou na jogada individual pela direita e, antes de invadir a área, foi puxado por Dragovic. O árbitro, apesar do auxiliar estar ao lado do lance, assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante converteu com uma cobrança no meio do gol. BAYER REAGE, MAS TORRES DECIDE O Bayer Leverkusen até sonhou com um possível empate na parte final da partida, graças ao goleiro Moyà e o zagueiro Savic, que bateram cabeça. Aos 22min, o arqueiro tentou cortar um cruzamento, mas mandou a bola na perna do seu defensor, que acabou indo para o gol. Com o 3 a 2, os donos da casa pressionaram e quase igualaram, mas, desta vez, Savic salvou em cima da linha. Então, aos 40min, Fernando Torres, que entrou na parte final, apareceu no meio da zaga alemã e mostrou oportunismo para decretar a vitória espanhola.