Madonna usa redes sociais para divulgar imagens das filhas adotadas no Maláui

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna está usando suas redes sociais para compartilhar imagens de Estere e Stelle, as gêmeas adotadas pela cantora no Maláui no começo deste mês. Nesta terça-feira (21), Madonna publicou uma foto das filhas usando roupas iguais, com laços dourados na cabeça. No sábado, um vídeo das irmãs conquistou a internet por sua fofura. Compartilhada no Instagram, a gravação mostra Estere e Stelle cantando "Twinkle Twinkle Little Star" ("Brilha Brilha Estrelinha"). A pospstar já tem outros dois filhos vindos do Maláui, David Banda e Mercy James, ambos atualmente com 11 anos de idade, e dois filhos biológicos, Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco Ritchie, de 16.