Governador autoriza antecipação do pagamento da folha de fevereiro

(foto: Ricardo Almeida / ANPr)

O governador Beto Richa autorizou nesta terça-feira (21) a antecipação do pagamento da folha do funcionalismo para sexta-feira (24). A medida vai injetar R$ 1,7 bilhão na economia na véspera do carnaval e beneficiará cerca de 266 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. O pagamento do salário dos servidores é feito sempre no último dia útil do mês, que em fevereiro seria na segunda-feira (27).



Richa destacou que, enquanto muitos estados estão com dificuldades para pagar seus funcionários, no Paraná a situação é diferente. “Todo esforço feito pelos paranaenses e pelo governo estadual durante a implantação das medidas de ajuste fiscal valeu a pena”, disse. “Hoje, o Paraná está com a sua economia equilibrada e em condições de manter as contas em dia, bem como o salário dos servidores públicos”, afirmou o governador.



Nos últimos cinco anos, o aumento da folha do Estado foi de 84,2%, sobretudo em razão de reajustes concedidos aos servidores. Os pagamentos têm sido feitos em dia ou, como agora, antecipando o depósito.