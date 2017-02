Grito de Carnaval do Decor

Adornié Ambientes – Tecido estampa Regatta (foto: Divulgação)

Ô abre alas que os objetos mais coloridos e que combinam com diversos ambientes estão chegando na avenida! Preparamos uma seleção de produtos que vão desde iluminação a cadeiras de descanso e que vão fazer muito sucesso no carnaval. Confira as tendências apresentadas por algumas lojas de decoração de Curitiba.



Casa da Polônia – Jogo de copos em cristal



Maison Corbusier – Revestimento tecido Quaker



Marili Decor – Mesa de jantar Valência



SPOT Lighting– Pendente Dalas - Munclair



Sunfix Proteção Solar e Acabamentos – Wovin Wall – Hunter Douglas