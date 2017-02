Com reservas, Flamengo visita o Ceará pela Primeira Liga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificado para as quartas de final da Primeira Liga, o Flamengo apenas cumpre tabela contra o Ceará nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Castelão, em Fortaleza. O time carioca será quase todo reserva, com apenas o goleiro Alex Muralha de titular. Além do arqueiro, a equipe terá Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Lucas Paquetá; Adryan, Gabriel e Felipe Vizeu. A prioridade do técnico Zé Ricardo é a semifinal da Taça Guanabara, no sábado, contra o Vasco. A partida, no entanto, ainda corre o risco de não ser disputada. Os clubes insistem em jogar no Nilton Santos, e com torcida dividida. A Justiça, no entanto, quer torcida única. Com um jogo a menos e um ponto conquistado, o Ceará depende apenas de si para avançar à próxima fase da competição. A partida marcará a estreia do experiente técnico Givanildo Oliveira, que substitui Gilmar Dal Pozzo. “Em cima da hora cheguei. Tem o jogo na quarta. Não tem tempo para conversar. Não vou ter tempo para trabalhar, será na conversa”, disse o treinador, apresentado na última segunda (20).