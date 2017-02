Clubes explicam como será o ressarcimento dos ingressos

Atletiba na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

O Clube Atlético Paranaense e o Coritiba Foot Ball Club informam aos torcedores sobre o procedimento para ressarcimento do valor do ingresso do clássico Atletiba que ocorreria no último domingo (19).



O ressarcimento ocorrerá a partir das 13h desta quarta-feira (22) e, diariamente, até o sábado (25), das 10h às 18h.





- Para torcedores do Clube Atlético Paranaense:



Ingressos adquiridos via Web: a compra será automaticamente cancelada e, se por algum motivo não for possível o cancelamento, o estorno dos valores ocorrerá conforme regras da instituição financeira responsável pelo crédito. Caso ocorra algum problema, solicitamos formalizar reclamação pelo SAC. (https://compra.ingressoscap.com.br/SAC#!/login/!/home).



Ingressos adquiridos em Pontos Físicos: o reembolso será realizado pessoalmente nas bilheterias localizadas no Setor 9 do Estádio Atlético Paranaense [Rua Buenos Aires, esquina com a Rua Brasílio Itiberê], mediante apresentação do ingresso adquirido e recibo assinado. Para agilizar seu atendimento, preencha e imprima seu recibo clicando aqui.



Sócio Furacão: os Sócios Furacão terão acesso garantido na próxima partida entre CAP e Coritiba Foot Ball Club, independentemente da data que esta venha a ocorrer.





- Para torcedores do Coritiba Foot Ball Club:



Ingressos adquiridos via Web: a compra será automaticamente cancelada e, se por algum motivo não for possível o cancelamento, o estorno dos valores ocorrerá conforme regras da instituição financeira responsável pelo crédito. Caso ocorra algum problema, solicitamos formalizar reclamação pelo SAC.

Ingressos adquiridos em Pontos Físicos: o reembolso será realizado pessoalmente nas bilheterias localizadas no Estádio Couto Pereira [Rua Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória], mediante apresentação do ingresso adquirido e recibo assinado. Para agilizar seu atendimento, preencha e imprima seu recibo clicando aqui.



Após confirmação de nova data para o jogo entre as equipes, o torcedor que adquiriu ingressos para esta partida cancelada terá preferência garantida com um dia de pré-venda exclusiva.