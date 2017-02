Exterior ajuda, e Bolsa brasileira tem nova máxima em quase 6 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira acompanhou o bom humor que prevaleceu nas negociações nos mercados internacionais nesta terça-feira (21) e subiu pelo segundo dia, renovando o maior patamar em quase seis anos. O dólar fechou com leve alta, cotado a R$ 3,09, com investidores à espera da ata do comitê de política monetária do banco central americano. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subiu 0,76%, para 69.052 pontos. É o maior nível desde 7 de abril de 2011. O volume financeiro do pregão foi de R$ 8,53 bilhões, acima da média diária do ano, que é de R$ 7,81 bilhões. A alta do índice foi impulsionada pelas ações da Petrobras e de alguns bancos. Já os papéis da mineradora Vale, que dispararam 6% no pregão anterior, devolveram parte dos ganhos nesta terça. Os papéis preferenciais da mineradora caíram 1,49%, para R$ 33,73. As ações ordinárias fecharam em baixa de 2,44%, para R$ 35,54. A Bradespar, acionista da mineradora que subiu 16% na segunda-feira, teve queda de 2,06%. As ações da Petrobras acompanharam a alta do petróleo no mercado internacional e subiram. A valorização da commodity no exterior ocorreu após a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) manifestar otimismo com uma maior adesão ao acordo para reduzir a produção de petróleo. Com a sinalização, os papéis preferenciais da estatal avançaram 1,07%, para R$ 16,09. As ações ordinárias tiveram alta de 0,47%, para R$ 17,16. Os papéis de bancos fecharam sem uma direção definida nesta terça-feira. As ações do Itaú Unibanco caíram 0,46%, enquanto os papéis preferenciais do Bradesco subiram 2,81% e os ordinários, 3,03%. As ações do Banco do Brasil fecharam o dia em alta de 1,67%, a oitava seguida. Fora do Ibovespa, as ações da Gol devolveram a alta de segunda-feira e caíram 10,61%. Lá fora, as principais Bolsas europeias fecharam em alta, assim como os índices americanos. Em Paris, a Bolsa subiu 0,49% e em Frankfurt, o principal indicador avançou 1,18%. A Bolsa de Madri teve alta de 0,36% e a de Milão se valorizou 0,34%. Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,49%. A Bolsa de Londres destoou, ao recuar 0,34%. Nos Estados Unidos, cujos mercados não funcionaram na segunda-feira por causa de feriado, os índices também subiram. O Dow Jones avançou 0,58%, o S&P 500 ganhou 0,60% e o índice da Bolsa de tecnologia Nasdaq teve avanço de 0,47%. DÓLAR No mercado cambial, o dólar encerrou o dia com leve alta, cotado a R$ 3,09, com os investidores aguardando sinalização do banco central americano sobre o ritmo de aumento de juros nos Estados Unidos, após membros do Federal Reserve (Fed, o BC americano) terem dado declarações indicando que o país poderia em breve contar com uma taxa maior. O dólar à vista teve alta de 0,04%, para R$ 3,092. O dólar comercial subiu 0,06%, também a R$ 3,092. No exterior, o dólar se valorizou em relação às principais divisas emergentes. Das 24 principais moedas de países do tipo, 16 perderam força ante o dólar nesta terça. Os investidores acompanharam, nos últimos dias, discursos de autoridades do Fed sugerindo que os EUA já têm condições de suportar uma elevação da taxa de juros. A probabilidade de uma alta na reunião de março do Fed é de 38% Um dia antes da reunião do Copom, os contratos de juros futuros fecharam em baixa. O contrato com vencimento em abril de 2017 recuou de 12,172% para 12,140%. O DI com vencimento em janeiro de 2018 caiu de 10,535% para 10,490%. O contrato com vencimento em janeiro de 2021 caiu de 10,260% para 10,210%. O CDS (credit default swap) de cinco anos brasileiro, espécie de seguro contra calote e termômetro de risco, recuou 2,59%, após cinco altas seguidas, para 225,391 pontos.