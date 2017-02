Sucuri fica presa em tubulação e interrompe abastecimento de água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores de Cordeirópolis (SP) foram surpreendidos no início da tarde desta terça-feira (21), quando as torneiras de algumas áreas da cidade secaram. O motivo por trás da falta de água foi o que chamou a atenção. A interrupção no abastecimento não foi causada por uma manutenção ou problema rotineiro, mas por uma sucuri de 3,70 metros. A cobra estava dentro de uma tubulação na represa do Cascalho. Já morto, o animal foi encontrado por equipes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) da cidade. O presidente da Saae, Luiz Carlos Borges Machado da Silva, disse à rádio Rápido no Ar que a sucuri ficou presa pelo rabo por um dos equipamentos de captação de água e acabou morrendo. "Era de se esperar, porque é de conhecimento de toda Cordeirópolis o grande número de sucuris nessa represa." Luiz ainda disse que é comum encontrar peixes ou troncos de árvores bloqueando a captação de água, mas uma sucuri é novidade. A distribuição de água em Cordeirópolis deve ser regularizada gradualmente.