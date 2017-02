Câmara aprova projeto para unificar documentos de identificação

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (21) projeto de criação da Identificação Civil Nacional, documento com biometria que reuniria em uma só base dados de outros registros. O texto, que agora será analisado pelo Senado, estabelece que caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, que já tem um cadastro biométrico de eleitores, gerir e atualizar essa base de dados. De acordo com o relator da proposta, Júlio Lopes (PP-RJ), a intenção é que os novos documentos físicos sejam emitidos na medida que o cidadão tiver que renovar a sua carteira de identidade. O número principal da Identificação será o CPF. Ou seja, não haverá uma nova numeração. Ainda de acordo com Lopes, a identificação poderá ser usada para "toda e qualquer ação civil", com exceção das relativas à carteira de habilitação e ao passaporte.