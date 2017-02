“Desindicado”

Vice-líder do governo Beto Richa na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Hussein Bakri (PSD) reclamou ontem que o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), teria chamado prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Sul Paranaense (Amssulpar), e recomendado que eles o “desindicassem” como parlamentar que os representassem na intermediação de obras, projetos e recursos do Executivo estadual para suas cidades. Bakri e Rossoni têm base eleitoral na região. “Cada prefeito indica um ou dois deputados para representar o município (perante com o governo). Ele pediu que tirassem a indicação de meu nome. E que não sairia mais nada se tivesse”, relatou o deputado do PSD.

Divergência

Bakri confirmou que ele e o chefe da Casa Civil têm “uma divergência histórica localizada”. “Mas não para chegar a esse nível. Ele quer me enfraquecer politicamente. Não sei qual é a motivação. Eu sou vice-líder do governo, e não estou entendendo essa prática dele. Não sei se é por conta do momento difícil que ele vive. Não sei se tem alguma ligação pelo fato de eu ser presidente da comissão de Educação (da Assembleia)”, afirmou.

“Tricas e futricas”

O líder do governo na Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), tentou por “panos quentes” no conflito entre Bakri e o secretário. “Quando há divergências políticas insuperáveis, nós temos que conviver com isso”, afirmou, garantindo que o parlamentar do PSD integra a base governista, e atribuindo a desavença entre ele e o chefe da Casa Civil a “tricas e futricas”.

Concurso

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) revogou a medida liminar que suspendeu o concurso da É-Paraná Comunicação, que deveria ter acontecido no dia 03 de abril de 2016. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da empresa de comunicação do governo do Paraná, Glaucio Galize. A decisão do TCE considerou os documentos apresentados pela É-Paraná, que cancelou o antigo edital e formulou um novo, que já passou pelo comitê de política salarial do governo do Estado e encontra-se no comitê de empresas estatais.

Reembolso

A previsão inicial é que o novo edital retorne para a É-Paraná na primeira quinzena de março e que, de acordo com o novo cronograma, prevê que o processo seletivo deva acontecer até a primeira quinzena de maio. Os candidatos que se inscreveram para o concurso anterior poderão aproveitar a taxa de inscrição já paga e reconfirmar sua participação. Caso não haja interesse, o candidato pode solicitar o reembolso do valor utilizado na inscrição.

Devedores

A prefeitura de Rio Branco do Sul (região metropolitana de Curitiba) vai ter que explicar, ao TCE, no prazo de 15 dias, por que não cobrou R$ 59,5 milhões de seus devedores. O valor refere-se a 70 certidões de débito, emitidas pelo tribunal em favor dp município. Essas certidões devem agora ser apresentadas à corte pelo Executivo municipal, juntamente com a explicação sobre o motivo da negligência no envio de informações sobre a cobrança dos débitos.

Omissão

A determinação foi expedida pelo conselheiro Fernando Guimarães. Ele destacou que o Executivo municipal está omisso quanto a informações sobre a cobrança dos débitos por muito tempo, sendo possível que não tenham sido adotadas as medidas para reaver ao cofre do município os cerca de R$ 60 milhões a que tem direito. Segundo técnicos do tribunal, todos os títulos sob responsabilidade de Rio Branco do Sul estão enquadrados na situação de “omissos”.