Após ameaças, Trump denuncia anti-semitismo

Estados Unidos — O presidente dos EUA, Donald Trump, denunciou ontem o anti-semitismo, depois de uma série de apelos para que ele abordasse uma série de ameaças de bombas contra centros comunitários judaicos e o vandalismo de centenas de sepulturas judaicas em um cemitério no estado de Missouri. “As ameaças anti-semitas que visam nossa comunidade judaica nos centros comunitários são horríveis e dolorosas e um triste lembrete do trabalho que ainda precisa ser feito para erradicar o ódio, o preconceito e o mal”, disse Trump em discurso no Museu Nacional de História e Cultura afro-americana. Ele disse que a visita ao museu “foi um lembrete significativo de por quê temos de lutar contra a intolerância e o ódio em todas as suas formas”. As ameaças de bomba feitas por telefone foram relatadas em 11 centros comunitários judaicos na segunda-feira. Foi a quarta de uma série de ameaças neste ano, de acordo com a Associação da Comunidade Judaica da América do Norte. As outras ameaças ocorreram nos dias 9, 18 e 31 de janeiro, elevando o número total para 69 em 54 centros em 27 estados e uma província canadense.

Fome

África do Sul — A Unicef, agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a infância, disse ontem que quase 1,4 milhão de crianças estão em “risco iminente de morte”, uma vez que a fome ameaça partes do sul do Sudão, da Nigéria, da Somália e do Iêmen. O anúncio da Unicef ocorre um dia depois de a fome ter sido declarada em partes do Sudão do Sul, onde a guerra civil tem levado a uma inflação severa, tornando a comida inacessível para muitos. A Unicef, há meses, alertou sobre a desnutrição grave no nordeste Nigéria.

Captura

Iraque — As forças iraquianas afirmaram ontem que avançaram em mais área ao sul da cidade de Mosul, após três dias seguidos de conflitos para derrotar o Estado Islâmico. O porta-voz do Comando Conjunto de Operações Militares, Yahya Rasool, disse que cerca de 123 quilômetros foram tomados ao sul de Mosul - a segunda maior cidade do Iraque - desde que a nova ofensiva começou, no domingo. As tropas agora controlam totalmente a colina estratégica de Abu Saif, bem como a interseção de Hamam al-Alil na estrada principal para a cidade.

Extradição

Portugal — Uma ex-agente da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) que vive em Portugal perdeu seu último apelo para evitar ir para a prisão na Itália por sua participação em um programa dos EUA que envolveu sequestrar suspeitos de serem terroristas e levá-los a outros países para interrogatório. Sabrina de Sousa foi uma dos 26 norte-americanos condenados por tribunais italianos pelo sequestro de um imã egípcio em uma rua de Milão em 2003, uma operação ordenada pelo governo do então presidente americano George W. Bush.

Véu

Líbano — Marine Le Pen, candidata da extrema-direita à eleição presidencial da Franca, se recusou ontem a colocar um véu para se reunir com o mufti da República do Líbano em Beirute, depois que seus assessores pediram para ela usar um lenço. Le Pen, que faz uma visita de três dias ao Líbano, estava programada para se encontrar com o Grande Mufti Muçulmano Sunita, o xeique Abdel-Latif Derian. Pouco depois de ter chegado ao escritório, um de seus assessores tentou colocar um véu branco em Marine, que se recusou veementemente.