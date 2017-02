Jucá diz que fez brincadeira com música dos Mamonas ao citar 'suruba'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta terça-feira (21) que fez uma brincadeira ao se referir à palavra "suruba" para tratar de proposta para redução do foro privilegiado a parlamentares e ministros. Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", na segunda-feira (20), ele reagiu à iniciativa defendida por ministros da Suprema Corte. "Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada." Nesta terça-feira (21), o também presidente nacional do PMDB disse que se referia à música "Vira-Vira", da banda Mamonas Assassinas. Segundo ele, faltou citar na entrevista que o autor da frase era o cantor Alecsander Alves Leite, o Dinho, vocalista da banda. O peemedebista disse que a intenção não era desagradar ninguém e pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido com a referência à letra do grupo musical. "Eu brinquei que assim não dá, senão vira a música dos Mamonas Assassinas, a suruba portuguesa. Eu estava brincando, faltou citar que o autor da frase é o Dinho, mas isso é o de menos. O mais importante é que o Congresso Nacional discuta a modernização de uma lei que ficou anacrônica. A queda do foro deve valer para os Três Poderes, não só para o Congresso Nacional", disse. Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele nunca se posicionou contra o Supremo ou fez provocações a ministros que o integram. Na semana passada, o relator das ações oriundas da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, disse ser contra o foro privilegiado. E o ministro Luís Roberto Barroso enviou ao plenário da Suprema Corte, também na semana passada, um processo para discutir a redução do alcance da prerrogativa de foro de deputados, senadores e ministros.