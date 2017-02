Temporada já conta com 150 acidentes na BR-376

Em matéria de acidente de trânsito, nenhuma outra rodovia ganhou tanto destaque (negativo) na imprensa nas últimas semanas do que a BR-376, que conecta Curitiba com o litoral de Santa Catarina. Desde dezembro do ano passado — quando teve início a temporada de verão — até janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 150 ocorrências na estrada, que deixaram 90 pessoas feridas e quatro mortes.

Já em fevereiro, os acidentes continuaram a ocorrer, e foram mais trágicos. Apenas nas últimas semanas (desde o dia 7 de fevereiro) foram seis acidentes graves que deixaram pelo menos seis pessoas mortas e outras 17 feridas. A maior parte das tragédias são registradas próximo do quilômetro 668 da via, onde fica a chamada Curva da Santa, na região de Guaratuba.

O trecho, considerado dos mais perigosos da BR-376, é perigoso não apenas por suas características físicas. Ainda de acordo com a PRF, entre 80 e 90% dos acidentes registrados na região acontecem por falha humana. Na lista dos motivos das ocorrências figuram a velocidade incompatível com o local, a desobediência à sinalização e o fato de os motoristas não manterem a distância do veículo à frente ou ao lado.

Na maioria dos acidentes mais graves, o envolvimento de caminhões que não conseguiram vencer a curva — o limite de velocidade na região é de 60 quilômetros por hora, mas muitos entram na curva acima dessa velocidade e acabam perdendo o controle do veículo.

ACIDENTES BR-376

Dezembro a janeiro

2016/2017

Ocorrências: 150

Feridos: 90

Mortes: 4

2015/2016

Ocorrências: 222

Feridos: 191

Mortes: 7

Ano inteiro

2016

Ocorrências: 736

Feridos: 553

Mortes: 28

2015

Ocorrências: 868

Feridos: 469

Mortes: 23

Dicas para uma viagem segura

Planejamento

Informe-se previamente sobre as condições do tempo, as distâncias que percorrerá, possíveis pontos de parada, abastecimento e alimentação

Documentos

Não se esqueça dos documentos do veículo e pessoais

Revisão

Independente da distância a ser percorrida, faça uma revisão prévia no seu veículo. Não deixe de verificar as condições de pneus, freios e sistema elétrico. Lembre-se que mesmo durante o dia é necessário o uso dos faróis baixos ligados nas rodovias

Respeito

Respeite as sinalizações de limites de velocidade e faixas nas vias. Respeite também àqueles que estão utilizando a rodovia além de você.