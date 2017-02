O Carnaval é marcado por muita movimentação nas estradas brasileiras por pessoas que aproveitam os vários dias de folga para viajar. Porém, ano-a-ano são frequentes as situações em que os turistas são surpreendidos por acontecimentos que provocaram danos em suas casas, apartamentos e até casas de veraneio enquanto estiveram fora. A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings, apurou que as principais comunicações de sinistros de seguro residencial ocorridos durante o Carnaval estão relacionadas a casos de incêndios, danos elétricos ou furtos. Abaixo algumas dica do grupo para prevenir dores de cabeça.

Antes de viajar

Feche registros de água e gás encanado

Tire aparelhos elétricos da tomada

Desligue a energia do portão automático da garagem

Seja discreto – evite comentar com estranhos sobre seus planos

Reforce a tranca bem portas e janelas

Suspenda a entrega de jornais e revistas

Peça para que um parente ou vizinho de confiança recolha suas correspondências

Avise seus amigos ou parentes sobre alarmes