A estimativa de contratos residenciais de locação efetivados, em Curitiba, aumentou 25% nos três últimos anos. O dado faz parte do último levantamento realizado pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), ligado ao Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi-PR). A estimativa é a de que em janeiro deste ano tenham ocorrido 1.236 locações residenciais.

O estudo mostra ainda que o crescimento da oferta destes imóveis, nos três anos, ficou em 41,2%. “Lentamente o mercado está conseguindo absorver e equilibrar a quantidade de imóveis que estão sendo colocados para locação, mas observamos um tempo de espera para efetivar a locação ainda bem alto, com determinados tipos de imóveis residenciais apresentando até 157 dias”, explica a vice-presidente de Locação do Secovi-PR, Fátima Galvão.

A média de inadimplência de 2016 ficou em 2%, o que representa uma diminuição de 0,3 pontos percentuais na comparação com 2015.