A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que manterá aberto o serviço de atendimento ao público no sábado de Carnaval nas Centrais de Atendimento ao Cliente de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Os escritórios estarão abertos das 8h30 ao meio-dia. Nessa data, permanecerão fechados os escritórios de Guaraqueçaba e Morretes.

Na segunda-feira e na terça-feira, todos os escritórios da Sanepar no Litoral permanecerão fechados. Na quarta-feira, o expediente começa às 13h30.

Caso o veranista ou morador do Litoral precise de serviços da Sanepar nesse período, ele poderá usar os serviços online, pelo site ou pelo aplicativo Sanepar Mobile, para quem usa tablets e celulares do tipo smartphone. A Sanepar também mantém um serviço 24 horas pelo número: 0800 2000 115.