Curitiba terá blitze da Lei Seca nesta semana

Na semana que antecede o feriado de carnaval, agentes da Escola Pública de Trânsito (Eptran) fazem um trabalho de prevenção com motoristas que circulam por ruas de grande movimento de Curitiba. Nas blitze educativas e abordagens eles entregam material informativo sobre a Lei Seca.

A primeira ação foi uma blitz educativa na esquina das ruas Prefeito Lothário Meissner e Engenheiro Ostoja Roguski, no Jardim Botânico, na segunda-feira. O mesmo trabalho será feito hoje na Rua Tijucas do Sul, próximo à Regional Bairro Novo. Amanhã, será a vez da Avenida João Bettega, nas proximidades da Desembargador Cid Campêlo, na Cidade Industrial. As blitze educativas ocorrem das 9 às 11 horas e das 14h30 às 16h30.

Ontem, as abordagens foram feitas no cruzamento das avenidas Marechal Floriano Peixoto com Marechal Deodoro, no Centro. Na sexta-feira , a entrega do material educativo será no cruzamento da Tibagi com a Visconde de Guarapuava e no sábado, no cruzamento da Avenida Presidente Affonso Camargo com a Mariano Torres e Sete de Setembro, no Centro.