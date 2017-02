O calor dos últimos dias e a proximidade do feriado de Carnaval exigem atenção especial da população no combate à dengue. Antes de viajar as pessoas devem vistoriar suas casas e quintais a fim de eliminar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água da chuva. O objetivo é evitar que criadouros do mosquito se formem no período de ausência dos moradores. Outra preocupação é em relação ao lixo deixado pelos foliões durante os dias de festas.

“Copos plásticos, latas, garrafas e outros objetos descartados na rua são um prato cheio para que o mosquito da dengue deposite seus ovos. Não podemos dar chances aos Aedes aegypti. Todo cuidado é pouco”, disse o coordenador da Sala de Situação da Dengue, Zika e chikungunya, Raul Bely.

Desde agosto de 2016, 518 casos de dengue foram confirmados no Estado. O número é quatro vezes menor do que o registrado no mesmo período passado (ago/2015 a fev/2016). Além disso, nenhuma morte foi confirmada até agora. Houve também uma redução significativa no número de casos graves. O relatório mostra também que, desde agosto de 2016, o Estado já contabiliza 13 casos de febre chikungunya e três casos de zika vírus.