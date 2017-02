Chef cozinhará 7.500 camarões e 68 kg de rúcula para estrelas do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de desfilarem pelo tapete vermelho, tirarem fotos e descobrirem os vencedores da noite, os cerca de 1.500 convidados que comparecerem à cerimônia do Oscar neste domingo (26) irão saborear um banquete cheio de extravagâncias na festa Governors Ball. Comandado há 23 anos pelo chef Wolfgang Puck, o evento tem um cardápio gigantesco e de dar água na boca. Celebridades como Emma Stone e Viola Davis poderão escolher entre carnes, massas e opções especiais para vegetarianos, veganos e pessoas alérgicas para celebrarem a vitória (ou derrota) na noite mais glamorosa de Hollywood. "Se você quiser comer cinco batatas com caviar, nós vamos te dar cinco batatas com caviar", disse Wolfgang à revista americana "Variety". "Se você quiser costelas, torta de frango, Kobe beef ou apenas uma de nossas pizzas, o que você quiser, nós teremos". Serão cerca de 4.800 pratos e 13.000 taças servindo um cardápio que leva 7.500 camarões, 68 quilos de rúcula e 113 quilos de parmesão. A festa ainda terá um bar de chocolate e salmão defumado no formato das estatuetas do Oscar. Tudo isso é cozinhado na última hora, para que esteja fresco quando os convidados chegarem. No site oficial da premiação, ao ser questionado sobre o ingrediente que tem mais cara de Oscar, Wolfgang não teve dúvida: "ouro".