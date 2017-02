Técnicas de beleza sugerem cabelos para arrasar no Carnaval

Wet look, cabelos soltos, mas disciplinados (foto: Christian Parente) Double bun, jeito de sapeca para curtir o frevo (foto: Christian Parente)

Carnaval é tempo de abusar das fantasias e acessórios para se jogar na folia sem medo de ser feliz. Além de curtir ritmos e cores, todos querem se destacar na multidão. Uma tarefa que exige, no caso das mulheres, não apenas um figurino original, mas também o penteado capaz de ajudar a contar uma hisrtória e completar o look.



A técnica de beleza da Condor, Marília Kikuchi, preparou duas opções simples para chamar a atenção, seja num baile sofisticado ou no bloquinho de rua. "O cabelo dá expressão ao rosto e se for bem trabalhado pode valorizar a fantasia. Lembrando que é preciso sempre unir beleza e conforto, quando o objetivo é festejar", ressalta Kikuchi.



Os penteados Wet Look e Double Bun são os preferidos das famosas. Musas, como Demi Lovato, Katy Perry, Miley Cyrus, as irmãs Kardashians, Julia Petit e Gisele Bundchen, já aderiram ao estilo.



O passo a passo para ter o cabelo das estrelas é prático e pode ser replicado rapidamente em casa.

PASSO A PASSO

Wet Look

Escovas, pincel de tintura 6823, pente de cabo fino Profissional 8201, grampos, pomada e spray de fixação

1) Com o cabelo limpo, desembarace totalmente os fios 2) Faça a escova (lembre-se de usar protetor térmico) 3) Separe uma mecha que fique entre os olhos 4) Faça escova na parte de baixo do cabelo 5) Desfie o cabelo no topo e cubra com a mecha da frente 6) Com um pincel de tintura, aplique a pomada na lateral do cabelo 7) Se quiser manter o penteado por mais tempo, utilize spray fixador 8) Para finalizar o look, invista em um adereço de pescoço e uma máscara

Double Bun

Escovas elástico de silicone, grampo, pente de cabo fino Profissional 8201, pomada, spray de fixação, mechas coloridas e acessório de cabeça.

1) Com o cabelo limpo, desembarace totalmente os fios 2) Faça a escova (lembre-se de usar protetor térmico) 3) Divida o cabelo ao meio e faça dois rabos de cavalo 4) Faça duas tranças 5) Deixe a trança bem solta 6) Enrole as tranças, como um coque 7) Coloque no meio do cabelos fitas coloridas 8) Escolha um acessório de cabeça e é só cair na folia

Fotógrafo: Christian Parente; Modelo: Rayssa Zago - (Rock Star); Técnica de Beleza Condor: Marília Kikuchi; Maquiagem: Kiko de Lima