Em estádio vazio, Paraná perde e Londrina garante o 1º lugar

Paulo Rangel comemora gol do Londrina sobre o Paraná (foto: Divulgação/Gustavo Oliveira/ Londrina Esporte Clube)

O Paraná Clube perdeu por 2 a 1 para o Londrina, nessa terça-feira (dia 21) à noite, no Estádio do Café, pela 3ª rodada da Primeira Liga. Com o resultado, o time do Interior terminou em 1º lugar do Grupo 4, com 9 pontos, e está classificado. A equipe da capital só disputou 2 jogos e tem 3 pontos. Em jogo adiado da 2ª rodada, ainda vai enfrentar o Figueirense, em 2 de março, na Vila Capanema.

Os dois catarinenses do Grupo 4 não somaram pontos. Os dois (Avaí e Figueirense) se enfrentam em 22 de março. Os dois melhores de cada grupo da competição avançam para a próxima fase. Para garantir a vaga, o Paraná precisa de um empate com o Figueirense na última partida.

Apesar da boa campanha, o Londrina levou pouco público ao estádio — apenas 1.894 pagantes.

ATUAÇÕES: Cantanhede foi o melhor jogador do Paraná na partida.

JEJUM

O Paraná tem um jejum de 17 anos nesse duelo. A última vez que venceu fora de casa o Londrina foi em 2000, pelo Paranaense, por 1 a 0. Depois daquele confronto, foram 9 confrontos, com 6 vitórias do Londrina e 3 empates.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 8 jogos no comando do Paraná, agora com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

ESCALAÇÃO

Wagner Lopes poupou todos os titulares, que jogaram no domingo em Cornélio Procópio. Contra o Londrina, só reservas começaram como titulares. A novidae era a volta do goleiro Marcos, 40 anos, recuperado de lesão. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre. Os meias eram Cantanhede (direita), Biteco (centro) e Pessalli (esquerda). O Londrina não tinha Germano e Matheus, lesionados. Claudio Tencati usou o 4-3-3, com um volante (França) e dois meias (Gava e Celsinho).

PRIMEIRO TEMPO

O Londrina começaram marcando avançado e forte. Os volantes e laterais do Paraná sentiram essa pressão e erraram demais na saída de bola. O Tubarão tomou conta do jogo e levou perigo em boas jogadas pelas pontas. O gol saiu aos 31, depois de escanteio. Celsinho tentou de calcanhar e Paulo Rangel fez no rebote. O Paraná reagiu e levou perigo em arrancadas de Cantanhede. E também nas bolas paradas. Mas o Londrina fez 2 a 0 aos 45. Depois de escanteio, Marcos furou e Rangel ficou livre para marcar o gol.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná corrigiu algumas falhas de marcação e da saída de bola. E voltou um pouco melhor para o segundo tempo. O jogo ficou equilibrado. Os passes Biteco e as arrancadas de Cantanhede continuaram sendo as principais armas do time. E foi dessa forma que chegou ao gol. Biteco lançou e Cantanhede sofreu o pênalti. Pessalli converteu e diminuiu para 2 a 1.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 19 minutos do 2º tempo, a primeira substituição do jogo. Saiu o meia Biteco e entrou o atacante Felipe Alves, que ficou na meia-ponta-esquerda. Com isso, Pessalli passou a jogar como meia centralizado. O Londrina fez duas trocas aos 24.

NA TRAVE

Aos 24, o Paraná quase empatou. Jhony tocou para Felipe Alves, que acertou a trave. Aos 32, troca de atacantes: saiu Bentancourt e entrou Ítalo. Aos 37, a última substituição do Paraná: saiu Pessalli e entrou Renatinho. O time da capital foi mais ofensivo no segundo tempo e criou algumas boas jogadas, mas não o suficiente para conseguir o empate.

LONDRINA 2 x 1 PARANÁ

Londrina: Alan; Igor Bosel, Luizão, Ícaro e Ayrton; França, Rafael Gava (Bidia) e Celsinho; Fabinho (Marcinho), Safira e Paulo Rangel (Euller). Técnico: Claudio Tencati

Paraná: Marcos; Junior, Artur Jesus, Rayan e Kaike; Johny, Zezinho, Cantanhede, Guilherme Biteco (Felipe Alves) e Jonas Pessalli (Renatinho); Ruben Bentancourt (Ítalo). Técnico: Wagner Lopes

Gols: Paulo Rangel (31-1º e 45-1º) e Pessalli (13-2º)

Cartões amarelos: Pessalli (P). Luizão, Safira, Alan (L).

Árbitro: Francisco Paula Santos Silva Neto

Público: 1.894 pagantes (2.242 total)

Renda: R$ 30.892,00

Local: Estádio do Café

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Biteco bate escanteio. Artur cabeceia ao lado do gol.

12 – Fabinho dá bom passe em profunidade. Paulo Rangel sai na cara do gol. A arbitragem anota impedimento. Lance polêmico.

31 – Gol do Londrina. Gava cobra escanteio. A bola bate em Zezinho e sobra para Celsinho, que tenta de calcanhar. Marcos espalma. Rangel aproveita e cabeceia.

33 – Bentancourt e Pessalli fazem a jogada. Zezinho cabeceia perto.

34 – Cantanhede recebe na área e chuta cruzado. Alan espalma.

35 – Biteco bate escanteio. Zezinho cabeceia no canto. Alan espalma.

45 – Gol do Londrina. Gava bate escanteio. Marcos fura. Rangel cabeceia para o gol vazio.

Segundo tempo

7 – Fabinho chuta de fora da área. A bola raspa a trave.

12 – Biteco dá belo lançamento. Cantanhede invade a área e é derrubado por Arton. Pênalti.

13 – Gol do Paraná. Pessalli cobra o pênalti com um chute no cantinho. Alan não alcança.

14 – Cruzamento. Cantanhede cabeceia no ângulo. Alan faz grande defesa.

25 - Belo passe de Jhony. Felipe Alves sai na cara do gol e chuta na trave.