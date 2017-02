Oficina de serigrafia inicia em março

Curso será de 13 a 17 de março no Andersen (foto: Divulgação)

Entre os dias 13 e 17 de março será realizada no Museu Alfredo Andersen (MAA) uma oficina de serigrafia com o artista Sergio Moura. As aulas são das 18h às 21h. A inscrição pode ser feita na secretaria do museu e não é necessário conhecimento prévio em artes. O custo é de R$ 250.



O artista propõe uma semana de aprendizado sobre serigrafia abordando tópicos como: a reprodução em série; a obra única e o seu processo criativo; e experimentos — investigação e diversidade. Os ensinamentos percorrem ainda as matrizes manuais e fotográficas, recuperação de telas e demonstrações de impressão sobre papel tecido, madeira, plástico e vidro.



A taxa de inscrição inclui materiais como garra impressora, quadros, telas, rodos, tintas, solventes, emulsão, laca, mesa de luz e secador elétrico. Cada participante deve levar papel sulfite A4, fita crepe, lápis, régua, lâmina e papel A3 com maior gramatura, para provas de impressão e para seu projeto autoral.



Sergio Moura — Artista com atuação nas áreas de desenho, pintura, serigrafia, instalações, happenings, ações coletivas, arte educação e pesquisa. Realizou 23 exposições individuais e participou de inúmeras coletivas entre mostras, salões, festivais e seminários. Autor de vários projetos de arte não convencional, destacando-se a Praça da Arte, em 1977; o Artshow, em 1978; o Sensibilizar, em 1983; o Imagine, em 1999; o Artixx, em 2008; e o Encontro, em 2012.

SERVIÇO:

O quê: Oficina de serigrafia no Museu Alfredo Andersen com o artista Sergio Moura

Quando: 13 a 17 de março, das 18h às 21h

Quanto Valor: R$ 250 | Vagas limitadas

Inscrições na secretaria do museu

Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco. Curitiba-PR

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábados e domingos das 10h às 16h

41 3222-8262 | 41 3323-5148

www.maa.pr.gov.br | maa@seec.pr.gov.br