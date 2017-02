Rock In Rio anuncia Alice Cooper, Arthur Brown e Sepultura

O Palco Sunset, do Rock in Rio, anunciou ontem três novas atrações do mundo do metal. O primeiro show, marcado para o dia 21 de setembro, vai reunir Alice Cooper e seu mentor Arthur Brown. Já o segundo, no último dia de evento, 24, o encerramento do Sunset terá apresentação do trash metal de Sepultura, que chega ao Rock in Rio em meio à sua turnê mundial de lançamento de 14º álbum de estúdio, Machine Messiah. A apresentação inclui também o baixista Paulo Jr. e o baterista Eloy Casagrande. O Sunset será a primeira e única apresentação no Brasil com o novo álbum.

Elenco de Star Wars posta 1ª foto após início de filmagens

O elenco do filme de Han Solo, o segundo da saga espacial Star Wars, postou sua primeira foto nesta terça-feira, 21, após o começo das filmagens na segunda, 20, no estúdio Pinewood, em Londres. Segundo a Disney, o longa-metragem irá narrar as histórias de Han Solo e Chewbacca nos eventos anteriores ao primeiro Star Wars, de 1977. Alden Ehrenreich (Ave, César!) substitui Harrison Ford como o jovem caçador de recompensas. Donald Glover (Atlanta) faz Lando Calrissian. Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo completam o elenco.

Após criticar a Globo, ator integra elenco de novela global

O ator Carlos Takeshi recentemente entrou para o elenco da novela Sol Nascente, da Globo, interpretando Narito, personagem que adora o doce sfogliatelle e faz serviços para Dama, italiano vivido por Emílio Orciollo Netto. Takeshi chamou atenção no ano passado ao criticar duramente a emissora pela escolha de artistas sem origem japonesa para viver os protagonistas da trama. "Adoro Luís Melo, adoro Giovanna Antonelli. Odeio discriminação. Odeio preconceito. Por que trocaram Ken Kaneko? Oriental não pode ser protagonista? Vivem me pedindo para forçar sotaque e quando o ator tem sotaque naturalmente é descartado para um papel de destaque? Vão ter que explicar muito bem. Eu não engulo a mestiçagem que criaram para o personagem", publicou Carlos em seu Facebook, em agosto de 2016, quando a novela ainda estava iniciando.

Clooney fala que ser pai aos 55 anos será aventura

Durante uma entrevista ao programa francês Rencontres de Cinema, George Clooney falou pela primeira vez sobre o fato de se tornar pai aos 55 anos. "Nós estamos muito felizes e empolgados", disse o ator, se referindo aos gêmeos que terá com a esposa, Amal Clooney. "Será uma aventura. Nós meio que abraçamos tudo isso… com os braços bem abertos", acrescentou. Clooney também relembrou a reação dos amigos ao contar a notícia: "Ficou tudo bem quieto. Aí depois todos eles começaram a imitar choro de bebê, e toda a mesa se rachou de rir".

George e Amal Clooney serão pais de um menino e uma menina, conforme revelou a mãe do ator em recente entrevista à Vogue.

Gabriela Pugliesi é denunciada ao MP por exercício ilegal da profissão

O Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro (CREF1) encaminhou uma queixa-crime ao Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro contra a blogueira Gabriela Pugliesi, por exercício ilegal da profissão de educadora física. O exercício em questão teria acontecido durante um evento da Unilever realizado no dia 31 de janeiro, em que a blogueira era uma das convidadas. O Conselho acusa Pugliesi de crime de falsa identidade, previsto nos artigos 132 e 307, e de estelionato, previsto no artigo 171, ambos no Código Penal. "Em momento algum eles ministraram aulas ou deram qualquer tipo de orientação", diz um comunicado da blogueira.

Níver do dia

Aracy Balabanian

atriz brasileira

75 anos