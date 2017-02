ATUAÇÕES: Cantanhede foi o melhor do Paraná Clube

Cantanhede disputa lance com jogador do Londrina (foto: Divulgação/Gustavo Oliveira/ Londrina Esporte Clube)

Marcos (5,0)

Falhou no segundo gol. Não fez defesas difíceis.

Junior (5,0)

Sofreu na marcação no primeiro tempo. Melhorou um pouco depois.

Artur Jesus (5,0)

Levou um baile de Rangel no primeiro tempo. Reagiu depois.

Rayan (5,5)

Batido em alguns lances. Razoável na marcação.

Kaike (5,0)

Perdeu o duelo com Safira pelo lado do campo.

Johny (5,0)

Foi mal no primeiro tempo. Depois, um belo passe para Felipe Alves.

Zezinho (5,0)

Fraco na saída de bola no primeiro tempo. Melhorou depois.

Cantanhede (7,0)

Sofreu o pênalti e criou as melhores chances do Paraná no jogo.

Biteco (6,0)

Belo passe no lance do pênalti. Mostrou habilidade. Faltou participar mais.

Felipe Alves (6,0)

Entrou aos 19-2º. Chutou uma na trave e incomodou em outros lances.

Pessalli (5,5)

Cobrou bem o pênalti. Fora isso, até mostrou iniciativa para criar, mas errou demais.

Bentancourt (5,5)

Dois bons passes e um cabeceio a gol. Fora isso, pouco acionado pelo time.

Ítalo (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.