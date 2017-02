O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu o J.Malucelli com a perda de 16 pontos no Campeonato Paranaense 2017. Com isso, o time ficou com -6 pontos na classificação e está em último lugar.

Em julgamento nessa terça-feira à noite (dia 21), o clube foi punido pela escalação irregular do atacante Getterson em três partidas. Nesses três jogos, o nome dele ainda não havia sido publicado no BID da CBF.

A decisão foi por quatro votos contra um. O clube também levou multa de R$ 30 mil.

O J.Malucelli tem o direito de recorrer dessa decisão e levar o caso para uma instância superior dentro da Justiça Desportiva.