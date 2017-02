Grêmio chega a acordo com Barrios e espera liberação do Palmeiras

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem do centroavante Lucas Barrios pelo Palmeiras está bem próxima do fim. O jogador deve se transferir para o Grêmio, que chegou a acordo com o jogador e pagará valor próximo ao de seus salários atuais de cerca de R$ 1 milhão. No domingo (19), ele fez gol pelo Palmeiras na goleada por 4 a 0 sobre o Linense. No Palmeiras, ele fez 45 jogos e 14 gols, mas ainda não rendeu o esperado. Sua contratação e seus salários são bancados pela patrocinadora Crefisa. Ele chegou ao clube no começo de 2015. No ano passado, ele entrou em atrito com o técnico Cuca por ser pouco aproveitado. O treinador se irritou com o jogador também quando decidiu dar entrevista ao SporTV queixando-se por jogar poucas vezes. Nesta temporada, Barrios pensou que atuaria mais vezes, mas desanimou definitivamente depois da contratação do colombiano Borja, recebido com pompa e que deve se tornar titular em breve. Após o jogo contra o Linense, Barrios comentou a possibilidade de saída. "Vamos ver [se o gol mudaria seu destino no clube]. A gente sabe que o mercado tem opções; não só eu, mas muitos jogadores com possibilidade de sair. Fico contente, porque tem time interessado. Fiz as coisas bem no Palmeiras e as pessoas lembram", disse. O que separa o centroavante do Grêmio é apenas a negociação com o Palmeiras, que ainda não foi procurado pelo time gaúcho. No entanto, o time paulista não deve fazer jogo duro, já que tem outras opções no elenco, como Willian e Alecsandro. O contrato entre Crefisa e Palmeiras não está relacionado ao valor total de patrocínio, recentemente renovado. Sendo assim, a saída de Barrios não significa que mais recursos estarão à disposição do clube para contratações. Na noite desta terça (21), Barrios deixou a concentração do time paulista para participar das tratativas sobre o seu destino. A equipe está concentrada para o confronto contra o Corinthians nesta quarta-feira (22).