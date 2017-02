Curitiba é tema no sambódromo paulistano

Curitiba será tema da escola de samba Nenê de Vila Matilde no carnaval paulistano. O desfile será no sábado, no sambódromo paulistano, e terá como enredo Coré Etuba – A Ópera de Todos os Povos, Terra de Todas as Gentes, Curitiba de Todos os Sonhos!, um retrato da diversidade cultural e étnica da capital paranaense.

O carnavalesco responsável pelo enredo, Alex Fão, visitou Curitiba e disse ter se surpreendido com riqueza cultural da cidade. “O meu maior desafio foi sintetizar tudo o que descobri. Foi muito difícil fazer algumas escolhas porque isso implicou em cortar temas maravilhosos que mereciam ser mostrados, mas tenho certeza de que os curitibanos vão se emocionar com o que verão na avenida”, afirmou.

Segundo o carnavalesco, o público assistirá a um belo encontro entre a águia, símbolo da escola, e a gralha azul, do paraná, descobrirá as origens africanas e indígenas de Curitiba, a construção de sua identidade, religiosidade e características que a fazem modelo para o Brasil. “A cidade é tão rica que poderíamos fazer não apenas um, mas vários desfiles diferentes”, disse.

Com transmissão ao vivo pela televisão para mais de 180 países o carnaval de São Paulo tem audiência superior a do carnaval do Rio de Janeiro.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Nenê de Vila Matilde é uma das mais tradicionais escolas de samba e integrante do Grupo Especial da cidade de São Paulo. A escola foi fundada em 1949 por seu Nenê e possui onze títulos do Carnaval de São Paulo.