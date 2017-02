Lucas Pratto marca duas vezes, e São Paulo vence o São Bento de virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols de Lucas Pratto e outro de Cueva, o São Paulo derrotou o São Bento, por 3 a 2, nesta terça-feira (21), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Apesar da vitória em casa, a equipe tricolor não teve facilidade. Logo aos 8 min, Pitty abriu o placar para os visitantes e obrigou o São Paulo a se lançar ao ataque. Após uma pressão intensa, Lucas Pratto empatou, aos 27 min depois de um cruzamento de Luiz Araújo. Na volta do intervalo, logo aos 4 min, o argentino fez mais um e colocou os donos da casa na frente. O gol foi o terceiro de Pratto em dois jogos com a camisão são-paulina. Com o placar favorável, a equipe comandada por Rogério Ceni passou a administrar o confronto, e teve a chance de ampliar, mas desperdiçou. Aos 27 min, Cueva recebeu livre na área e chutou na trave. Seis minutos depois, o São Bento empatou, com Régis Souza. O duelo se encaminhava para a igualdade, até que Chávez sofreu um pênalti, aos 41 min. O peruano Cueva cobrou e garantiu a vitória do São Paulo. Com o resultado, o clube da capital paulista chegou aos 10 pontos e manteve a liderança do Grupo B do Estadual. Já o São Bento permanece com apenas um ponto ganho e é o último colocado do Grupo C. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Novorizontino, no sábado (25), às 19h30, fora de casa. No mesmo dia o São Bento encara o Red Bull Brasil.