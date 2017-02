Mortes em confronto com a polícia sobem 6,8% em um ano no Paraná

No ano passado, 264 pessoas morreram em confrontos com policiais no Paraná. O número é 6,8% maior do que o do ano anterior. Em 2015 foram 247 mortes em confrontos. O levantamento é do Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado (Gaeco), e é realizado com base em levantamentos junto às polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal.

Quase a metade dos casos em 2016 aconteceu na Grande Curitiba — 122. Das 264 mortes registradas em 2016, 253 foram em confronto com a Polícia Militar (149 no primeiro semestre e 104 no segundo). Oito mortes decorreram de enfrentamento com a Polícia Civil e três com guardas municipais (duas em Curitiba e uma em Londrina). No mesmo período, a Polícia Militar registrou a morte de 22 policiais em confronto armado — tanto em horário de serviço quanto fora.

O acompanhamento realizado pelo Gaeco tem o objetivo de assegurar a correta apuração das mortes pelas Promotorias de Justiça de todo o Estado. Em 2015, foram 247 mortes de civis registradas, 240 delas em fatos envolvendo policiais militares.

A cidade de Curitiba é a que mais teve registros, com 71 pessoas mortas, seguida de Londrina, que teve 17 ocorrências. O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco faz parte de estratégia de atuação do MP-PR com o objetivo de contribuir para diminuir a letalidade das abordagens e confrontos policiais.