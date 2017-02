Santos volta a jogar mal, empata com Ituano e chega a 3 jogos sem vencer

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue sem convencer na temporada 2017. Na noite desta terça-feira (21), em Itu, o time de Dorival Jr. voltou a jogar abaixo do esperado e não saiu de um empate sem gols contra o Ituano, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Sem criatividade, o Santos chegou à terceira partida consecutiva sem vencer no Paulista. Com o resultado, vai a sete pontos e pode acabar a rodada na última posição do grupo D -dependendo dos resultados de Ponte Preta e Audax, que jogam nesta quarta-feira (22). O Santos agora volta a campo no sábado (25), quando encara o Botafogo-SP na Vila Belmiro, pela sexta rodada Paulista. O duelo antecede duas partidas importantes do time da Vila Belmiro: clássico contra o Corinthians, dia 5 de março, e a estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, dia 9, na estreia da Copa Libertadores. O Santos terminou tanto o primeiro como o segundo tempo com mais de 60% de posse de bola. Isso, porém, não significou criatividade. Pelo contrário. O time do litoral praticamente não assustou o goleiro Fábio, enquanto a equipe de Itu levou perigo ao menos em três oportunidades. Foi o segundo jogo seguido do Santos sem balançar as redes. Vladimir não foi tão exigido, mas quando precisou trabalhar salvou o Santos. Foram duas grandes defesas que fizeram o time da Vila Belmiro não levar gols pela primeira vez na temporada. Já Leandro Donizete continua sem se encontrar tanto ofensiva como defensivamente. Substituto de Renato, ainda sofre para encontrar o posicionamento ideal no meio-campo. Ainda levou um cartão amarelo por reclamação. Dois jogadores, um de cada time, precisaram deixar o campo ainda na etapa inicial, por contusão. Primeiro foi Guilherme, do Ituano, que pisou de mau jeito e saiu logo aos 4min. Depois foi Léo Cittadini, do Santos, que levou uma entrada dura de Claudinho e ficou sentindo o joelho. Após ser atendido, ele ainda tentou continuar em campo, mas por opção da comissão técnica acabou substituído aos 22min –pelo atacante Thiago Ribeiro. O jogador fará exames nesta quarta-feira (22) para descobrir qual a gravidade da lesão. O Santos, pela primeira vez em 2017, conseguiu terminar uma partida sem levar gols. Em contrapartida, não balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo –já não havia marcado contra a Ferroviária. ITUANO Fábio; Arnaldo, Mateus, Lima e Peri; Walfrido, Simião, Igor e Guilherme (Romarinho); Morato (Bassani) e Claudinho (Lucas Crispim) T.: Tarcisio Pugliese SANTOS Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Léo Cittadini (Thiago Ribeiro); Vitor Bueno, Copete e Kayke (Bruno Henrique) T.: Dorival Júnior Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP) Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira Cartões amarelos: Claudinho, Mateus (I); Lucas Veríssimo, Leandro Donizete (S) Público/Renda: 3.564 presentes/ R$ 153.120