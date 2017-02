Tentativa de roubo a carro-forte termina em tiroteio e 2 presos em SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de roubo a um carro-forte terminou em tiroteio no km 77 da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (73 km de São Paulo) na noite desta terça-feira (21). Não houve feridos. Por volta das 20h30, criminosos em ao menos dois carros conseguiram parar um carro-forte da empresa Protege próximo à praça de pedágio. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), houve troca de tiros entre seguranças e criminosos, que desistiram do roubo e fugiram sem levar nada. Na fuga, dois criminosos montaram uma falsa blitz na rodovia e roubaram um Subaru Impreza para tentar despistar a polícia. Eles fugiram em direção a São Paulo, mas foram localizados pela Polícia Militar na marginal Tietê e passaram a ser perseguidos. A perseguição terminou por volta das 22h quando os criminosos fizeram dois frentistas reféns em um posto de combustível na avenida Condessa Elizabeth Rubiano, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. Após dez minutos de negociação com a PM, os criminosos libertaram os reféns e se entregaram. Com os suspeitos foram apreendidos dois fuzis, uma pistola ponto 40 e outra 380, carregadores de fuzil, munições, coletes à prova de balas. O Subaru Impreza roubado também foi recuperado. Os dois criminosos foram presos e levados ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).