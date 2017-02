Eclipse solar poderá ser visto no Paraná no domingo de Carnaval

(foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (26) de Carnaval acontecerá um eclipse solar parcial que poderá ser observado no Paraná. Durante o fenômeno, que está previsto para começar por volta das 9h50min, a lua deve encobrir até 55% do sol. A última vez que um eclipse pode ser visto da região foi há 10 anos, quando 25% do astro ficou encoberto.

O evento ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a visão que temos da nossa estrela mais próxima. Por consequência, percebe-se um escurecimento do ambiente pela diminuição da incidência de luz solar.

Observar um eclipse solar, no entanto, exige cuidados redobrados. Os especialistas destacam que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, ainda mais com algum tipo de instrumento, como binóculos, sob o risco de danos na retina e cegueira permanentes. Óculos escuros e filmes de raios-X velados também não são suficientes para evitar danos aos olhos