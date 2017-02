Festival Coreano traz a Curitiba muita dança e comida típica.

(foto: Divulgação)

K-Pop (abreviação de Korean Pop) é um gênero musical de origem sul coreana, que traz em seu estilo a mistura do dance pop, pop ballad, electronic, rock, hip hop e R&B. É um gênero musical que vem se difundindo muito rapidamente entre os jovens brasileiros, principalmente depois do grande sucesso da música “Oppa Gangnam Style”, do cantor PSY, que deu destaque a essa nova cultura asiática. O K-Pop Spirit vem para ajudar nesta divulgação da cultura pop asiática com muitos atrativos para os fãs e curiosos.

O evento terá diversas atrações em palco, como concurso de K-Pop, concurso de karaokê, brincadeiras, e a presença das youtubers Loren, do Canal Loren3go, e Hey Unnie, do Canal Hey Unnie. Além das atrações em palco, o evento contará com estandes de fã-clubes de grupos de K-Pop e estandes de produtos. O evento será encerrado com o DJ Jackyzilla, com o melhor das baladas coreanas.

Para aqueles que gostam de culinária, o evento contará com a presença do Restaurante K-Bap, com o melhor da comida coreana tradicional. K-Bap é o mais novo restaurante de comida coreana de Curitiba, um grande sucesso desde a sua estreia no bairro Bacacheri.

Serviço:

Nome do evento: K-Pop Spirit

Local: Paraná Clube (Sede social) – Ginásio 2

Data: 12/03/2017

Horário: 11:30 as 20hs

Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4844-kpopspirit-curitiba-pr/

Mais informações: http://www.sscwb.com.br/kpopspiritcwb/