Bares se unem nesta quinta para receber calouros da PUCPR

Depois do sucesso de duas edições da Praia da Itupava, que reuniu centenas pessoas em duas tardes de sábado no Alto da Rua XV, o Senhor Garibaldi prepara para quinta-feira (23), a partir das 18 horas, uma ação similar em outro ponto importante de Curitiba. O Prado Velho foi o local escolhido para a promoção de chope a R$ 1,00, que já é sucesso na Rua Itupava. Serão 300 unidades de chope no preço promocional. Cem unidades para cada estabelecimento. O “Chegando na PUC” será promovido em parceria com o Tabaclan e o Beto Café, todos localizados na Rua Jóquei Clube, próximo à PUC.

“A ideia é fazer um evento para receber os calouros da universidade, que eles possam interagir e oferecer opções gastronômicas aos estudantes”, explica Horacio Coutinho, proprietário do Senhor Garibaldi. Além da promoção de chope, haverá um cardápio especial nas três casas ao preço de R$10. No Senhor Garibaldi será servido o burger bacontente e o hot dog americano, com as opções de salsinha artesanal, tradicional e vegetariana. A entrada é gratuita.

Serviço

Chegando na PUC

Data/Horário: quinta-feira, 23 de fevereiro, a partir das 18h

Local: Rua Jóquei Clube, no Senhor Garibaldi, Tabaclan e Beto Café

O que é: 300 chopes a R$ 1,00 e mais cardápio especial ao preço de R$10

Mais informações: https://www.facebook.com/events/174495273039469/