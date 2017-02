Polícia prende autor de feminicídio no Portão

(foto: Divulgação)

Um crime de feminicídio foi esclarecido pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (20), após a prisão de Alisson Roger de Oliveira Lopes, 28 anos. O homem foi localizado no bairro Portão, e detido pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) que cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.



As investigações iniciaram depois que a divisão foi notificada sobre o assassinato que vitimou Angela Regiane Guimarães, 40 anos, encontrada morta com várias facadas pelo corpo, dentro de um carrinho de recicláveis. O corpo foi localizado na Avenida República Argentina, no bairro Portão.



De acordo com investigações, o suspeito era companheiro da vítima. O fato aconteceu no dia 24 de agosto do ano passado durante uma discussão entre o casal. “ Lopes pegou uma faca de cozinha atingindo Angela com vários golpes e acabou fugindo do local, mas felizmente acabamos identificando e prendendo este homem”, conta o delegado-titular da DHPP, Fabio Amaro.



Após o crime, a DHPP iniciou as diligências que apontaram Lopes como principal suspeito do crime. Ele responderá pelo delito de feminicídio e se condenado poderá pegar uma pena de 12 a 30 anos de prisão.