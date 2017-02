Torcida do Atlético no clássico de domingo, na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético e Coritiba irão pedir em conjunto à FPF que mude a data do Atletiba 370 –o "Atletiba do YouTube"– remarcado pela Federação Paranaense de Futebol para quarta-feira de cinzas, 1 de Março. A informação circula nos bastidores e está pendente da confirmação ou não da classificação do Atlético na Copa Libertadores, na partida desta quarta-feira, diante do Deportivo Capiatá (na ida, 3 a 3 em Curitiba).

A intenção do Coritiba é remarcar o jogo por conta do planejamento da equipe, que previa uma pequena folga no Carnaval, e de ambas as diretorias em contar com uma maior presença de público no primeiro dia útil pós-Carnaval. As diretorias acreditam que os torcedores ainda estarão fora de Curitiba na Quarta de Cinzas.

"Estamos definindo, faltam algumas coisas. O Coritiba tem uma demanda e estamos fazendo tudo juntos. O que eles precisarem, faremos", disse o presidente atleticano Luiz Sallim Emed.

"Vamos ver como fica, vamos esperar o jogo do Atlético", confirmou o vice-presidente do Coritiba José Fernando Macedo. Na FPF, não há oposição quanto à mudança da data, com uma ressalva.

"Se apresentarem uma data próxima e uma situação que justifique, e que tenha calendário, a FPF não vai se opor. A posição da FPF é clara sobre o aconteceu é uma coisa, a continuidade é outra. Não misturo as coisas", disse o presidente Hélio Cury.

O Atletiba foi suspenso antes de seu início no domingo (19) por conta de problemas entre o staff da Federação e a equipe de transmissão contratada pelos clubes para a exibição do jogo nos canais de cada clube no YouTube.