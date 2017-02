Candidatos à presidência do São Paulo lançam chapa nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e José Eduardo Mesquita Pimenta iniciam nesta quarta-feira (22) a corrida pela presidência do São Paulo. Ambos farão o lançamento de suas chapas em eventos na capital paulista praticamente no mesmo horário e com uma distância física de apenas 400 m. Atual presidente, Leco estará às 19h no Itaim Bibi, na zona oeste, para lançar a chapa "São Paulo de Verdade". A expectativa é que ele também apresente Roberto Natel como o seu vice. Na semana passada, Natel confirmou sua retirada das eleições e declarou apoio ao atual presidente são-paulino. Ambos tiveram divergências no passado e inclusive deixaram de trabalhar juntos. A chapa de Leco também apresentará Marcelo Abranches Pupo Barboza como candidato à diretoria do conselho deliberativo. Já José Eduardo Mesquita Pimenta, que anunciou sua candidatura no começo de fevereiro, estará em outro local do Itaim, às 19h30, com a chapa "Volta, Pimenta". O advogado foi presidente do São Paulo entre 1990 e 1994. O ex-mandatário é apoiado pelo empresário Abílio Diniz, nome influente na política do São Paulo. Quem vencer a disputa, marcada para abril, se enquadrará no novo estatuto do clube, que prevê remuneração para o presidente mandato único de três anos.