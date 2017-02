Operação mira em quadrilha de colombianos que atua no Paraná

No início da manhã desta quarta (22), a equipe de investigação do 10º DP em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desecadeou a Operação Conexão Colombia – extensão da ação que envolve colombianos envolvidos com esquemas de agiotagem. Através de investigações, a equipe descobriu o comércio de drogas vindas da Bolívia, bem como tráfico de armas pesadas.

Os policiais estão nas ruas para cumprir seis mandados judiciais, sendo três de prisão e três de busca e apreensão. Até o momento um homem foi preso e 40 gramas de cocaína, pronta para comercialização, foi apreendida.

Mais informações, bem como o resultado da operação será divulgado durante a coletiva de imprensa no início da tarde.