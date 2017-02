Um terço das famílias se considera tão endividada quanto no início de 2016

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo uma pesquisa encomendada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), 31% das famílias brasileiras se considera tão endividada no início de 2017 quanto estavam no mesmo período do ano passado. A pesquisa contou com uma amostra de 1.200 entrevistados em 72 municípios brasileiros. Os resultados mostram que 27% não consideram que sua família esteja endividada, 22% acreditam estar menos endividados do que no início de 2016 e 19% se consideram mais endividados. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, de acordo com o Departamento de Pesquisas Econômicas da Fiesp e do Ciesp (Depecon). A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (22). A maioria dos entrevistados (66%) diz não ter dívidas com bancos, e 68% não planeja contrair dívidas caso tenha dificuldades financeiras nos próximos meses. Entre os 32% que deixariam de quitar algum compromisso, há diferentes prioridades. Destes, 49% não pagaria água, luz e telefone; 24% não pagaria compras de eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia e informática e apenas 2% adiaria a conta do cartão de crédito. Nas contas da casa, 54% dizem que sentem dificuldades, mas que conseguem pagar em dia, 32% dizem não sentir dificuldade e 10% afirmam que deixaram de pagar contas recentemente. Em classes sociais diferentes, os resultados variaram. Nas classes D e E, a expectativa de contrair novas dívidas é de 67%, comparado com 44% na classe C e 42% nas classes A e B.