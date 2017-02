The Pretty Reckless vem a Curitiba no dia 7 de março

(foto: Divulgação)

No Dia 07 de março (terça-feira) Curitiba recebe o show da banda norte-americana The Pretty Reckless. A apresentação acontece no Grande Auditório do Teatro Positivo. Considerada uma das mais celebradas bandas da nova geração, a The Pretty Reckless, liderada pela cantora e compositora Taylor Momsen, retorna ao Brasil depois de muita espera dos fãs. A banda fará shows em mais três capitais, além de Curitiba: no Rio de Janeiro (no Vivo Rio) dia 09, em São Paulo (Espaço das Américas) no dia 10, e em Belo Horizonte (Serraria Souza Pinto) no dia 11. As apresentações da banda no país são uma realização da Move Concerts e fazem parte da plataforma Live Music Rocks, que contam com o patrocínio da SKY e da Budweiser. Em Curitiba a produção e realização é da RW 7 Production & Entertaiment em parceria com a MOVE CONCERTS.

Desde sua estreia em 2009, a banda lançou três álbuns de estúdio, dois EPs e muitos singles, incluindo quatro número #1 consecutivos nas paradas norte-americanas, como “Heaven Knows”, do segundo álbum da banda, Going to Hell, que foi a música número #1 da Billboard em 2014 e ficou por 18 semanas no topo das paradas. Quase quatro anos após sua última passagem pelo país, quando esgotaram ingressos em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, o rock do The Pretty Reckless está de volta. Os ingressos para o show em Curitiba estão à venda pelo Disk Ingressos - http://www.diskingressos.com.br/evento/5285 ou (41) 3315-0808. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Depois de superar as paradas de rock em 2014 e 2015, The Pretty Reckless (Taylor Momsen / vocal, guitarra; Ben Phillips / guitarra, backing vocals; Mark Damon / baixo; e Jamie Perkins / bateria) voltou com seu terceiro álbum de estúdio Who You Selling For, pela gravadora Razor & Tie. O novo álbum da banda é a esperada continuação de Going To Hell, que gerou a maior música de rock de 2014, "Heaven Knows", e um total de três sucessos número #1 nas categorias de "Mainstream" e "Active Rock", das paradas da Billboard.

O primeiro single do novo álbum, "Take Me Down", estreou em todo o mundo em 15 de julho no iHeart Radio e teve impacto nas rádios de rock quatro dias depois, em 19 de julho, subindo rapidamente para o primeiro lugar das paradas. Produzido pelo colaborador de longa data Kato Khandwala, Who You Selling For é uma arrebatadora coleção de melodias de rock, que expande o som da banda para criações com alma, escrito pela vocalista Taylor Momsen e pelo guitarrista Ben Phillips. Esta incrível coleção de 12 faixas coloca as letras escura, e os vocais crus e carismáticos de Momsen em uma exibição completa, enquanto a banda oferece com plena intensidade um nível de musicalidade que eleva o bar.

Formado em 2009, The Pretty Reckless lançou seu álbum de estreia Light Me Up, em 2010, marcando legiões de fãs em todo o mundo, mas foi seu segundo álbum Going to Hell, que posicionou a banda para se tornar o primeiro novo artista a romper o rock em anos, estreando no Top 5 da paradas Top 200 da Billboard. Conseguir três sucessos número #1 na categoria de Rock - "Heaven Knows", "Fucked Up World" e "Follow Me Down" - foi uma façanha que não foi realizada por um grupo liderado por uma mulher desde The Pretenders, em 1984, quase um quarto de um século atrás.

Apesar de sentirem as exigências físicas e emocionais de seu épico curso de dois anos trabalhando o álbum Going to Hell, Momsen e Phillips rapidamente começaram a escrever as músicas para o novo álbum.

"Nós tínhamos tanto que queríamos dizer, era como agitar uma lata de refrigerante em turnê, e então quando começamos a escrever, nós quebramos o selo", diz Momsen. "A vida em turnê é muito isolada. Você olha para o mundo através de uma janela de ônibus ou avião. Mas a música é o fator de cura. É a única coisa que está aterrando e uma verdadeira companheira através da floresta. Ela nos salvou - novamente."

Com Who You Selling For, a banda continua a dar passos ousados ​​, cimentando seu lugar no primeiro plano do rock. O álbum profundamente pessoal apresenta um conjunto diversificado de faixas de destaque, desde o hard rock de "Oh My God" até o clássico rock sulista de "Back to the River". O primeiro single "Take Me Down" apresenta a voz distintamente "esfumaçada" dos anos 60 de Taylor.

"'Take Me Down' apresenta uma entrega emotiva de Momsen, enquanto o guitarrista Ben Phillips faz um sólido riff na metade da música que eleva a faixa para um novo nível. Adicione um som de algum órgão ao fundo música e você tem uma nova canção da banda", conta Loudwire.

A banda foi para a estrada nesta primavera para promoção do novo álbum e já passou pelas principais cidades dos Estados Unidos, como Chicago, Nova York, Nashville, encerrando em Los Angeles no dia 6 de dezembro. Agora, The Pretty Reckless se prepara para vir ao Brasil e se apresentar em 4 capitais, em março de 2017.

Discografia

Álbuns de estúdio

2010 - Light Me Up

2014 - Going to Hell

2016 - Who You Selling For

EP

2010 - The Pretty Reckless

2012 - Hit Me Like a Man

Serviço:

The Pretty Reckless em Curitiba (Turnê Who You Selling For)

Data: 07 de março de 2017 – terça-feira – 21h (abertura dos portões: 20h)

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba/PR) – (41) 3317-3107

Ingressos: a partir de R$120,00 à venda pelo site Disk Ingressos http://www.diskingressos.com.br/evento/5285 ou (41) 3315-0808. Pagamento em dinheiro, cartão de débito e crédito.

Descontos especiais para: 50% de desconto para Associados ao Programa de Benefícios do Teatro Positivo na compra de até 02 ingressos por carteirinha; 50% de desconto para Associados ao Cartão Fidelidade Disk Ingressos na compra de até 02 ingressos por carteirinha (não cumulativo com outros descontos).

Meia-entrada: 50% de desconto para beneficiários da Lei (doador de sangue, estudante, idoso, professor, PNE e Portador de câncer)

Classificação: livre

Informações: (41) 3315-0808

Produção e realização: Move Concerts e RW 7 Production & Entertainment

FB: http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment