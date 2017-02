Grupo assalta empresa de valores, queima carros e troca tiros em Recife

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de cerca de 30 pessoas assaltou uma empresa de transporte de valores, na zona oeste de Recife, na madrugada de terça (21). Toda a quantia em um dos cofres da transportadora foi levada, de acordo com a Polícia Militar. O valor, porém, não foi confirmado. Carros foram queimados, vias, bloqueadas, e houve troca de tiros. Mais de 130 PMs foram mobilizados na perseguição dos assaltantes. Três soldados foram feridos, mas nenhum civil se machucou. Os suspeitos conseguiram fugir. Por volta das 3h da manhã de terça, suspeitos usaram explosivos para derrubar os fundos do muro em um posto de gasolina na região. Na sequência, utilizaram outros artefatos para detonar a entrada de um dos cofres da empresa Brink's, que faz o transporte e armazenamento de dinheiro para bancos e outras companhias. Em nota, a companhia diz que nenhum trabalhador saiu ferido durante o assalto. "A Brink's informa que está colaborando com as autoridades no levantamento de informações e investigação sobre o ataque ocorrido em sua base localizada em Recife. Nenhum colaborador da empresa ficou ferido durante o ocorrido", afirma. Após a primeira explosão, uma ronda de policiais militares nas proximidades do local foi acionada e abordou os suspeitos dentro da empresa. Ali, iniciaram troca de tiros. Segundo a PM, o grupo ainda tinha planos de assaltar outro cofre, mas interrompeu a ação com a chegada dos agentes de segurança. Após o começo do tiroteio, os assaltantes fugiram. Um dos veículos utilizados na fuga era blindado. Ele foi pintado e teve a placa de identificação retirada para não ser rastreado posteriormente. Entre o material apreendido pela polícia e que foi abandonado pelos assaltantes, também estão uniformes do exército, máscaras de proteção, munições de diversos calibres, três cilindros de oxigênio e um fuzil AK-47 (de origem russa). Na ação, os suspeitos ainda queimaram sete carros para bloquear cinco pontos estratégicos de acesso às proximidades do galpão da empresa. A polícia de Pernambuco suspeita que o grupo tenha planejado o assalto nos mínimos detalhes. As vias interditadas para a fuga estão próximas do acesso às estradas BR-101 e BR-232, que levam ao interior do Estado. Segundo a polícia, há suspeitas que o grupo de suspeitos venha da região sudeste do Brasil. O valor do roubo não foi divulgado nem pela empresa nem pela Secretaria de Segurança de Defesa Social de Pernambuco. "Em situações como essa, de sequestro e roubo, esses valores são mantidos em sigilo para o êxito da investigação e para que não estimulem pessoas a cometer esse tipo de delito", disse o coronel Vanildo Maranhão, comandante da PM de Pernambuco. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e pela Polícia Científica do Estado.