"É possível admirar um inimigo?" O Blog Etiquetices responde

"É possível admirar um inimigo, ou ao menos reconhecer nele algo de positivo?", é com esse questionamento que a colunista do Bem Paraná, Adriane Werner, abre o seu novo trabalho: o Blog Etiquetices. Formada em jornalismo, com o Blog Adriane quer mostrar como o ser humano é capaz de crescer nas adversidades, desde que mude o seu olhar para determinada situação, e coloque de lado ao papel de vítima e assuma o protagonismo da própria vida.

Veja lá no texto "Amais vossos inimigos" - mas isso é possível?" a resposta para essa pergunta.