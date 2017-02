Prefeitura quer universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos

(foto: SMCS)

A Secretaria Municipal da Educação prepara uma nova estratégia de atendimento para que todas as crianças de 4 e 5 anos sejam atendidas. “Estamos fazendo uma força-tarefa para matricular estas crianças na educação infantil. Nossa orientação aos núcleos de ensino é para que todas as crianças nesta faixa etária sejam matriculadas”, diz a superintendente de gestão educacional da Secretaria da Educação, Elisângela Mantagute.

Ela recomenda aos pais com filhos nesta faixa etária procurar a unidade de ensino mais próxima e fazer o cadastro. Se não houver vaga, os responsáveis podem ir até o núcleo de ensino da sua regional e cadastrar a criança. Se necessário, serão abertas novas turmas.

O total de crianças atendidas na educação infantil (0 a 5 anos) de Curitiba é de 36.938. São 31.400 crianças que frequentam os centros municipais de educação infantil e as escolas em período integral. Outras 5.538 estão no pré em escolas, meio período (manhã ou tarde). Nos centros de educação infantil contratados pela Prefeitura são atendidas mais 9.862 crianças.

Parte desta situação também será resolvida quando os 12 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) inaugurados no fim de 2016 estiverem em pleno funcionamento. Isso ainda não é possível porque nestas unidades faltam alguns recursos, como geladeira, fogão, material didático. Além disso, ao construir e inaugurar os CMEIs, não houve previsão de servidores para o trabalho.

Juntos, os 12 CMEIs vão atender cerca de duas mil crianças, quando estiverem em pleno funcionamento. Além dos CMEIs inaugurados, há cinco em construção e um com obras paralisadas, que serão reiniciadas em breve.

A fila anda

Sempre que surgem novas vagas, as equipes dos CMEIs visitam as casas e as famílias das crianças cadastradas. Crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social têm prioridade de vaga. A iniciativa tem como princípio garantir o atendimento, a proteção, o acolhimento e a segurança à criança, em primeiro lugar. x

Nesta verificação são considerados aspectos como as condições da moradia, o número e perfil das pessoas que moram com a criança e a renda per capita da família. Depois da visita, é elaborado um relatório para análise do conselho do CMEI. Conforme a situação, o conselho tutelar pode ser chamado a opinar. “O critério de prioridade é dado à criança. É ela quem precisa da vaga”, esclarece Elisângela.

Visitas já começaram

No CMEI Arnaldo Agenor Bertone, no Sítio Cercado, a equipe da unidade já iniciou o ano com visitas às famílias cadastradas para vagas de berçário. As turmas começam em março, mas a priorização das vagas é um procedimento que requer cautela e precisão, por isso os profissionais buscam conhecer a necessidade de cada criança para o atendimento.

“Temos o compromisso de conhecer a realidade de cada criança cadastrada e fazemos o trabalho observando sempre situações que coloquem os pequenos em risco, falta de cuidado e proteção”, explica a diretora da unidade, Raqueli Fernandes Couras.

Letícia Larina da Silva Graunke, mãe de quatro filhos, mora em uma casa de apenas dois cômodos, está desempregada e busca uma vaga para o filho Miguel, de 3 meses. No momento, a família vive da renda do pai, que é vendedor autônomo, e da doação de cestas básicas feitas por parentes, amigos e instituições religiosas.

Na manhã desta terça-feira (21), Letícia recebeu a visita das professoras de educação infantil Indiamar Kinaki e Priscila Soelen Mariano, que fazem parte do conselho do CMEI e elaboram o relatório de avaliação da priorização das vagas. “Fico feliz pela transparência deste processo, acho importante que conheçam nossas reais necessidades. Sei que se meu bebê for atendido no CMEI estará recebendo o melhor e poderei retornar ao trabalho com o coração tranquilo para melhorar nossa vida”, afirmou.

A professora Indiamar explica que todo relatório de visita é registrado em um sistema de cadastro e também avaliado por um conselho composto por profissionais da unidade, representantes das famílias, comunidade e unidade de saúde do bairro. “Todo o processo de priorização parte do cadastro de pretensão de vagas realizado pelas famílias. Esse cadastro deve ser renovado a cada seis meses”, disse.

Cadastros

As famílias interessadas devem procurar o CMEI mais próximo de casa para fazer o cadastro e aguardar o contato da unidade.

Os responsáveis devem manter os dados atualizados e renovar a solicitação de vaga a cada seis meses, colocando cinco unidades como opção para o futuro atendimento. Quando houver vaga na turma correspondente com a idade da criança, serão feitos os procedimentos de priorização.