Universidades oferecem mais de 700 vagas para curso pré-vestibular gratuito

(foto: Divulgação)

As universidades estaduais de Londrina (UEL), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Oeste do Paraná (Unioeste) estão com inscrições abertas para as turmas 2017 do curso pré-vestibular. São ofertadas 730 vagas pelas três instituições nos cursinhos que têm altos índices de aprovação.



UNICENTRO - As aulas da turma 2017 do Pré-Vestibular promovido pela Unicentro, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), já tem data definida para começar: 13 de março. Estudantes do terceiro ano ou quem já concluiu o Ensino Médio e quer prestar um vestibular podem requerer uma vaga até o próximo dia 28. Para fazer a inscrição é só acessar evento.unicentro.br/site/prevestibular/2017/1, clicar em “Inscrever-se” e, depois, em “Cadastre-se agora”, preenchendo a ficha de dados pessoais. A taxa de inscrição é de R$ 30.



Ao término do período de inscrição vem a segunda etapa do processo de seleção, que é a entrevista socioeconômica. O edital de convocação será publicado na página do cursinho, no site da Unicentro, no dia 07 de março. Já as entrevistas, realizadas assistentes sociais da universidade, serão nos dias 08 e 09.



Vale lembrar que, nessa etapa, os candidatos devem apresentar comprovantes de renda e despesas familiares, conforme Edital. “Esses documentos são importantes porque a prioridade do cursinho é preparar estudantes de baixa renda para as provas vestibulares”, contou Monica Cristina Nunes, coordenadora administrativa do projeto de extensão responsável pela efetivação do cursinho. O resultado, contendo os cem aprovados e também a lista de espera, vai ser divulgado em 10 de março.



No total, cem pessoas serão selecionadas para o cursinho preparatório que tem índice de aprovação superior a 50%. Quem tiver dúvidas pode contatar a Proec pelo telefone (42) 3621-1340 ou pelo e-mail direx@unicentro.br.



UEL - As inscrições para seleção de candidatos ao Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV) vão até o dia 3 de março e devem ser realizadas exclusivamente via internet no endereço uel.br/sebec. São ofertadas 450 vagas, sendo 250 para o período noturno, e outras 200 para o vespertino. O CEPV é gratuito.



Os interessados devem entregar o formulário de inscrição e documentos exigidos na data indicada no formulário, na secretaria do Sebec, que funciona das 8h30 às 11h30, e das 14 às 17h30. O processo de seleção será composto por duas fases - análise socioeconômica e prova de Conhecimentos Gerais, que será aplicada dia 26 de março, no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), das 14 às 18 horas.



O resultado final da seleção sai em 30 de março, a partir das 17 horas, no endereço www.uel.br/sebec. As aulas do Curso Especial Pré-Vestibular começam dia 3 de abril.



O CEPV fica no Campus Universitário, e só no Vestibular 2017 da UEL (1ª e 2ª chamadas) aprovou 65 alunos em diversos cursos de graduação, inclusive Medicina.



UNIOESTE - As inscrições para o Curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) estarão abertas até 6 de março. As aulas iniciam no dia 10 de abril.



A matrícula tem duas etapas, é preciso preencher um formulário no site www.unioeste.br/nei. Depois, entregar as cópias do RG e CPF, água e luz, histórico escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio e comprovantes de renda familiar. Tais documentos devem ser entregues no Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI), que se encontra no segundo andar da Reitoria da Unioeste.



No ato da inscrição será marcada uma entrevista que ocorre de 13 a 17 de março para análise dos documentos e classificar os selecionados para o curso. A primeira chamada será divulgada até o dia 22 de março e as chamadas subsequentes até o dia 10 de abril.



Para os alunos selecionados que efetuarem a matrícula, será cobrada uma taxa no valor de R$ 80 reais no ato da matrícula. Não há mensalidades, nenhum valor mensal será cobrado, apenas a matrícula. O valor arrecadado será revertido integralmente em materiais didáticos que serão distribuídos ao longo do ano em todas as disciplinas, infraestrutura do curso Pré-Vestibular, sala de estudos e demais custos do projeto.



Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (45) 3220-3219.