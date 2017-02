Atlético-MG já vive o clima da Libertadores a duas semanas da estreia

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Falta pouco para o Atlético-MG estrear na Copa Libertadores. Daqui 15 dias o time alvinegro vai entrar em campo para enfrentar o Godoy Cruz, em Mendonza, na Argentina. Embora a equipe tenha outros três compromissos até o primeiro jogo no torneio continental, no dia 8 de março, o clima na Cidade do Galo já é de Libertadores. Não é questão de menosprezar, mas os duelos com Democrata e Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro, e Chapecoense, pela Primeira Liga, vão servir mesmo como ajustes finais para o time que vai entrar em campo na Argentina. "É fortalecer tudo que a gente está conseguindo enxergar agora. Ter uma equipe, no ponto de vista físico, no melhor momento para o início da Libertadores. E treinar algumas alternativas que em alguns momentos da Libertadores a gente pode usar. Uma linha com cinco defensores, porque em muitos momentos você vai precisar, marcar a amplitude do campo. Tem que trabalhar os princípios do jogo e criar alternativas para as disputas fortes que teremos na Libertadores e no regional também", disse o técnico Roger Machado, que sempre destaca importância da competição continental. Preparativos que movimentam todo o clube. Se Roger Machado se preocupa com a montagem da equipe e implantação do sistema de jogo, outros profissionais trabalham em busca de informações dos rivais atleticanos na fase de grupo. Além do Godoy Cruz, o Atlético também tem a companhia de Libertad, do Paraguai, e do Sport Boys, da Bolívia, no grupo 6. "A gente está atingindo um bom nível. São detalhes que falta para acertar e entrar forte. A estreia envolve ansiedade, mas temos um elenco com capacidade de força e conseguiremos fazer boa estreia", disse o goleiro Giovanni, que foi inscrito pelo Atlético nas quatro edições anteriores da Libertadores, mas tem apenas dois jogos na competição, o primeiro na edição 2014, no triunfo por 1 a 0 sobre o Zamora-VEN, e o último na vitória por 3 a 0 sobre o Colo-Colo, no ano passado. Ambos no Independência e pela fase de grupos. Quem também esteve nas quatro edições anteriores da Libertadores e vai estar em mais uma é o lateral direito Marcos Rocha. São 32 partidas pelo Atlético em quatro participações. Mais do que ele, apenas o goleiro Victor (37) e o volante Leandro Donizete (33). Perto da quinta Libertadores, Marcos Rocha já conversa com os companheiros sobre a importância de fechar a fase de grupos com o primeiro lugar. "Faltam duas semanas e é um jogo fora. O que puder passar de experiência vou tentar passar para fazer boa campanha. A liderança é algo importante". SÓCIOS "Libertadores, eu vou", é a campanha que o Atlético lançou para destacar a quinta participação consecutiva do clube no principal torneio da América do Sul. Algo que no Brasil apenas o São Paulo havia conseguido, quando disputou a Libertadores entre 2004 e 2010. Ao mesmo tempo que busca aumentar o número de associados, atualmente acima de 70 mil, o Atlético aproveita para provocar o rival Cruzeiro, que está fora do torneio pelo segundo ano seguido. "Na Libertadores só estão os melhores times da América. No Brasil o Atlético está entre eles e em Minas Gerais só vai ter o Atlético. Pelo que sei, não tem nenhum outro daqui. Nossa meta e vontade é chegar aos 100 mil sócios", disse o diretor de administração e controle do Atlético, Lucas Couto. Com as incentivos e facilidades dadas aos sócios, o Atlético já tem cerca de 16 mil torcedores garantidos em cada um dos três jogos como mandante na fase de grupos. Esse número é soma de associados com entrada garantida e o de torcedores que compraram pacotes para as três partidas. O primeiro lote custava R$ 213, mas a venda se encerrou no domingo. Nos próximos dias o Atlético vai divulgar os novos valores, ainda com descontos para sócios, mas com reajuste.