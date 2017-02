Biblioteca tem curso de recuperação de livros

(foto: Bpp)

A Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas, até o dia 3 de março, para o primeiro módulo do Curso de Recuperação de Obras Gerais. As aulas acontecem de 6 a 18 de março, das 9h às 12h (aos sábados, das 9h às 13h). A taxa de inscrição é de R$ 500 (associados) e R$ 600 (não associados), com possibilidade de parcelamento em duas vezes. Mais informações e inscrições: amigosdabppr@gmail.com e (41) 3221-4995. Toda a renda é revertida para a associação.

Ministradas por Bety de Luna — especialista em conservação de bens culturais móveis e chefe da Divisão de Preservação da BPP —, as aulas abordam a recuperação de capas flexíveis em brochura, por meio de técnicas de desmonte, remendo e costura. Segundo Bety, o curso é voltado para quem trabalha ou pretende trabalhar com acervos bibliográficos, além de pessoas interessadas em atividades manuais. "Os alunos aprendem a recuperar livros e deixá-los mais fortes e resistentes do que quando saem da loja, o que prolonga sua vida útil", explica.

Criada em 2005, a Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná desenvolve uma série de projetos em benefício da BPP — como a pintura externa do prédio, a compra de livros para o acervo e a implantação da Biblioteca Mário Lobo, em Paranaguá. Para se associar, ligue (41) 3221-4995.

Serviço: Curso de recuperação de obras gerais De 6 a 18 de março, de segunda a sábado Das 9h às 12h (segunda a sexta) e das 9h às 13h (sábados), na Divisão de Preservação da BPP (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba — PR) Carga horária total: 38 horas Valor da inscrição: R$ 500 (associados) e R$ 600 (não associados) pelo e-mail amigosdabppr@gmail.com Mais informações: (41) 3221-4995

Fonte: BPP